Что стало причиной туманной погоды в Азербайджане?

Туманная погода, наблюдаемая на территории страны в последние дни, является ожидаемым атмосферным явлением в связи с синоптическими условиями.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе в ответ на запрос АПА.

"Образование инверсионного тумана в основном зависит от распределения температуры. Так, в нормальных атмосферных условиях температура воздуха снижается с повышением высоты. Однако в условиях, называемых инверсией, это правило нарушается, и температура увеличивается с высотой. В результате создаются благоприятные условия для образования тумана внутри малоподвижных воздушных масс", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что туманная погода наблюдается в основном в утренние и вечерние часы. В дневное время повышение приземной температуры приводит к некоторому рассеиванию тумана. Преобладающие в течение нескольких дней слабые юго-восточные воздушные потоки способствуют продолжительности тумана.

Отмечается, что наблюдаемая на территории страны туманная погода сохранится до 14 марта.