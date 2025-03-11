https://news.day.az/officialchronicle/1736147.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня азербайджанский газ обеспечивает энергетическую безопасность многих европейских стран Сегодня азербайджанский газ обеспечивает энергетическую безопасность многих европейских стран. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Республики Северная Македония Горданой Силяновска-Давковой.
Президент Ильхам Алиев: Сегодня азербайджанский газ обеспечивает энергетическую безопасность многих европейских стран
Сегодня азербайджанский газ обеспечивает энергетическую безопасность многих европейских стран.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Республики Северная Македония Горданой Силяновска-Давковой.
"Мы всегда с большим вниманием относились к просьбам наших партнеров в Европе. То есть двустороннее сотрудничество в энергетической сфере для нас очень важно, и я надеюсь, что это практическое сотрудничество приведет к взаимодействию и в других областях", - отметил глава государства.
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