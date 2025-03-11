Все аэропорты Москвы закрылись

Во всех аэропортах Москвы введены временные ограничения на полеты из-за атаки БПЛА.

Как передает Day.Az, об этом написал в соцсети представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 04:40 МСК введены также в московском аэропорту Шереметьево" - написал он.

Стоит отметить, что ранее были введены ограничения в аэропортах Жуковский, Домодедово, Стригино, Туношна.