Обсуждены возможности расширения сотрудничества между Азербайджаном и IOFS

11 марта 2025 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Казахстан встретился с генеральным директором Исламской организации по продовольственной безопасности (IOFS) Береком Ареном.

Об этом во вторник сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе встречи обсуждались возможности расширения сотрудничества между Азербайджаном и IOFS, в частности по поиску совместных решений проблем продовольственной безопасности.

"Подчеркнув, что Азербайджан как страна-донор внес важный вклад в международные гуманитарные программы и программы помощи развитию, Джейхун Байрамов отметил важность поощрения взаимовыгодного сотрудничества с точки зрения такого важного вызова, как актуальная глобальная продовольственная безопасность.

По его словам, устойчивое укрепление продовольственной безопасности является одним из главных приоритетов социально-экономической политики, проводимой в Азербайджане и этот стратегический вопрос всегда находится в центре внимания.

Генеральный директор Берек Арен выразил благодарность за вклад Азербайджана в программы продовольственной безопасности и высоко оценил активную деятельность страны в рамках ОИС и ее важную роль в решении проблем региональной продовольственной безопасности.

Особо были отмечены достижения Азербайджана во время председательства в COP29. Было подчеркнуто, что непосредственное влияние изменения климата на продовольственную безопасность указывает на необходимость придания этому направлению особого значения.

Встреча завершилась обменом мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Еще раз была отмечена важность углубления сотрудничества в области продовольственной безопасности.

Наряду с этим, была широко представлена информация о деятельности IOFS", - отмечается в информации ведомства.