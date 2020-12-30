Когда в Азербайджане могут открыться торговые центры?

Ужесточение карантинного режима дало положительные результаты.

Как сообщает Day.Az, об этом интервью sonxeber.az сказал депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов.

Отвечая на вопрос, когда будет возможно открытие торговых центров и моллов, парламентарий ответил:

"В Новом году будет дан старт массовой вакцинации. В зависимости от ситуации, после вакцинации скорее всего уже не будет нужды продлевать ужесточенный карантинный режим и ограничения могут быть сняты уже в феврале или марте. Снятие ограничений может коснуться всех сфер, в том числе и крупных торговых центров. В то же время хочу отметить, что смягчение карантинного режима будет зависеть от динамики суточных заражений".