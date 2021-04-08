Единственный способ защитить себя и своих близких - это вакцинация

"В Азербайджане уже сделано более 1 млн прививок от коронавируса".

Как сообщает Day.Az, об этом в Twitter сообщил помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов.

Помощник Президента отметил, что вакцинация не приводит к каким-либо серьезным побочным эффектам: "Единственный способ обезопасить себя и своих близких, вернуться к нормальной жизни - это сделать прививку!".