https://news.day.az/society/1332388.html Единственный способ защитить себя и своих близких - это вакцинация - Шахмар Мовсумов
Единственный способ защитить себя и своих близких - это вакцинация - Шахмар Мовсумов
"В Азербайджане уже сделано более 1 млн прививок от коронавируса".
Как сообщает Day.Az, об этом в Twitter сообщил помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов.
Помощник Президента отметил, что вакцинация не приводит к каким-либо серьезным побочным эффектам: "Единственный способ обезопасить себя и своих близких, вернуться к нормальной жизни - это сделать прививку!".
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