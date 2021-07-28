В Азербайджане проверили более 100 домов торжеств

Мониторинговые группы, в состав которых входят представители профильных ведомств, продолжают ежедневные проверки домов торжеств в целях обеспечения выполнения предписанных Кабинетом министров правил и рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19).

Как сообщили в среду Day.Az в пресс-службе минэкономики, до сих пор было проверено свыше 1 260 объектов. Правила заключаются в необходимости наличия у участников свадебных торжеств и сотрудников объектов общепита COVİD-паспортов или сертификатов об иммунитете, недопущении превышения установленного лимита на количество гостей мероприятия и др. За время мониторингов были проверены соответствующие документы около 153 000 человек, участвовавших в торжественных мероприятиях, и в связи с документами около 17 000 человек были выявлены недочеты. Также было установлено, что более 700 сотрудников объектов общепита не соблюдали установленные правила.

Во время очередных проверок мониторинговые группы провели профилактические беседы с организаторами свадеб и владельцами домов торжеств, ряд недочетов был устранен на месте и было обеспечено продолжение торжественных мероприятий в соответствии с правилами.