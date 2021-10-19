Еще в одном университете Баку обнаружен коронавирус

У 3 студентов Бакинского инженерного университета (БИУ) выявлен коронавирус.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы университета Эльман Бабаев, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

По его словам, эти студенты были немедленно взяты под контроль: "Эти студенты на 14 дней переведены на дистанционное обучение.

Среди остальных студентов в этих группах коронавирус выявлен не был. В настоящее время эти группы взяты под контроль, и если в этих группах возрастет число случаев заражения коронавирусом, то эти группы будут переведены на дистанционное обучение. В настоящее время ни одна группа на дистанционное обучение не переведена".