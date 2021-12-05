https://news.day.az/society/1411973.html Тяжелое ДТП в Гяндже, есть погибшие - ФОТО
Тяжелое ДТП в Гяндже, есть погибшие - ФОТО
Стали известны подробности тяжелого ДТП, произошедшего в Гяндже.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сперва автомобиль сбил ребенка на обочине дороги, а затем машина потеряла управление и врезалась в дерево.
В результате аварии погибли ребенок и водитель автомобиля.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре