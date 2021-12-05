Тяжелое ДТП в Гяндже, есть погибшие
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Стали известны подробности тяжелого ДТП, произошедшего в Гяндже.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сперва автомобиль сбил ребенка на обочине дороги, а затем машина потеряла управление и врезалась в дерево.

В результате аварии погибли ребенок и водитель автомобиля.