В Астрахани почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева

Сегодня, накануне Дня памяти Гейдара Алиева в г. Астрахани состоялась церемония возложения цветов к памятнику общенационального лидера азербайджанского народа, передает Day.Az со ссылкой на агентство международных связей Астраханской области

По поручению Губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина в мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства Астраханской области Казбек Хадиков, министр промышленности и природных ресурсов Астраханской области Денис Афанасьев, руководитель регионального агентства международных связей Владимир Головков.

Астраханскую область и Азербайджан объединяют многолетние дружественные связи, которые с каждым годом крепнут и расширяются по всем направлениям. За время сотрудничества совместно с Фондом Гейдара Алиева в нашем регионе реализован целый ряд социально значимых проектов. Об этом говорили Губернатор региона Игорь Бабушкин и Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи, состоявшейся в Баку 7 декабря 2021 года. Стороны подтвердили готовность к дальнейшему развитию многопланового плодотворного взаимодействия.