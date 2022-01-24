Рейсовый автобус из Баку прибыл в Агдам

В Агдам 24 января прибыл 50-местный рейсовый автобус из Баку, передает в понедельник карабахское бюро Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня утром началась реализация регулярных автобусных рейсов Баку-Агдам-Баку. Рейсы выполняются с территории Бакинского международного и междугороднего автовокзала.

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