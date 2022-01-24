https://news.day.az/society/1429398.html Рейсовый автобус из Баку прибыл в Агдам - ФОТО
Рейсовый автобус из Баку прибыл в Агдам - ФОТО
В Агдам 24 января прибыл 50-местный рейсовый автобус из Баку, передает в понедельник карабахское бюро Day.Az со ссылкой на Trend.
Сегодня утром началась реализация регулярных автобусных рейсов Баку-Агдам-Баку. Рейсы выполняются с территории Бакинского международного и междугороднего автовокзала.
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