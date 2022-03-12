Проект АМИ Trend "Я родился в Шуше" – первый директор Азербайджанского государственного банка

В рамках "Года города Шуша" представляем читателям новый проект "Я родился в Шуше", посвященный знаменитостям, а также личностям, не столь широко известным общественности, интересным фактам из их жизни, деятельности и творчества. Наш очередной материал посвящен первому директору Азербайджанского государственного банка Мухаммедгасан беку Велиеву-Бахарлы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мухаммедгасан бек Велиев-Бахарлы родился в 1896 году в городе Шуша. Его отец Наджафгулу бек был поэтом (публиковался под псевдонимом Шейда), а мать Имарет ханым - дочерью Ширин ханым, сестры известного общественного деятеля, просветителя и публициста, основателя первой газеты на азербайджанском языке "Экинчи", основоположника национальной печати и одного из основателей национального профессионального театра Гасан бека Зардаби. Две старшие сестры Мухаммедгасан бека - Зулейха ханым (1890) и Салтанат ханым (1893) были одними из первых выпускниц Бакинской мусульманской женской школы - первого женского мусульманского училища на Кавказе, построенного в 1901 году известным нефтепромышленником и меценатом Гаджи Зейналабдином Тагиевым. Тагиевскую школу возглавляла супруга Гасан бека Зардаби Ханифа ханым Меликова.

После окончания Бакинской гимназии Мухаммедгасан бек Велиев-Бахарлы продолжил образование в Киевском университете на факультете экономической географии, который окончил в 1915 году. Занимался преподавательской деятельностью в Бакинском государственном университете, основанном в период Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920).

28 мая 1918 года была провозглашена первая демократическая республика на Востоке - Азербайджанская Демократическая Республика (АДР). Первоначально в республике использовались российские банкноты. Также, начиная с января 1918 года, наряду с бакинскими бонами, выпущенными в оборот решением Бакинского Совета Народных комиссаров, применялись закавказские боны. Продолжало свою деятельность Бакинское отделение Государственного банка России.

7 марта 1919 года правительством АДР было принято решение об организации Азербайджанского государственного банка (центрального банка). 16 сентября 1919 года парламентом АДР был принят устав Азербайджанского государственного банка. 30 сентября 1919 года состоялось торжественное открытие, банк возглавил Мухаммедгасан бек Велиев-Бахарлы. Азербайджанский государственный банк осуществлял контроль за деятельностью кредитных организаций и эмиссию денежных знаков.

После установления советской власти Мухаммедгасан бек Велиев-Бахарлы продолжал трудовую деятельность в Государственном плановом комитете Азербайджанской ССР.

Мухаммедгасан бек Велиев-Бахарлы был также этнографом, в 1920 году завершил работу над произведением "Азербайджан: взгляд на географию, природу, этнографию и экономику", в котором впервые в истории азербайджанской науки отдельно рассматриваются проблемы этногенеза. Помимо глубокой информации об этносах, их истории и роли в этногенезе, в произведении говорится, что на территории Азербайджана первые тюркские племена появились ещё до 633 года до н.э. Однако с приходом скифских племён, которые также считаются тюрками по происхождению, эти племена покинули азербайджанские земли. В этом труде также говорится о племенах Газах (Гасух), Сабир (Савар), Кенгерли, Шамлы, Гараманлы, Дугар, Афшар, Бахарлы, Зюльгадар и др.

В течение 1923-1929 годов Мухаммедгасан бек Велиев-Бахарлы являлся членом Азербайджанского общества науки и пропаганды. Занимался активной пропагандой национальных идей, за что был арестован и сослан в Соловецкий лагерь. Лишения и тяготы не сломили его, а напротив, вернувшись из ссылки, до 1937 года он занимал должность секретаря в подпольной Организации независимости Азербайджана (Azərbaycan İstiqlal Təşkilatı). В период сталинских репрессий Мухаммедгасан бек Велиев-Бахарлы вновь был арестован. Он был расстрелян 27 июля 1937 года.