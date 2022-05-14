Назначен глава Аппарата ИВ Баку

Назначен глава Аппарата Исполнительной власти города Баку.

Как сообщает Day.Az, руководителем Аппарата Исполнительной власти г. Баку назначен Аяз Имамалиев.

Отметим, распоряжением Президента Ильхама Алиева от 18 февраля 2022 года руководитель Аппарата главы Исполнительной власти г. Баку Эльгин Габибуллаев был назначен главой Исполнительной власти Наримановского района. С тех пор должность руководителя Аппарата главы ИВ Баку временно была поручена Аязу Имамалиеву. До этого Аяз Имамалиев был заведующим общим отделом Аппарата главы ИВ Баку и начальником Управления жилищно-кооперативного хозяйства при Исполнительной власти г. Баку.