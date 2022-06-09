Смертельное ДТП в Балакене

В Балакене произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло около 15 часов на 146-м километре автомагистрали Евлах-Загатала-граница с Грузией - на участке, пролегающем по территории Балакенского района.

Житель села Махмар Балакенского района Керим Ибадуллах оглу Гаджаев 1993 года рождения потерял управление легковым автомобилем марки "ВАЗ 2101" в направлении Загаталы.

В результате автомобиль врезался в дерево и опрокинулся на обочину дороги.

Керим Гараджаев был доставлен в Балакенскую центральную больницу с тяжелыми травмами.

Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.

По факту проводится расследование.