Задержаны лица, незаконно переправлявшие иностранцев в Азербайджан

В связи с поступившей информацией о незаконном пересечении государственной границы Азербайджанской Республики иностранными гражданами Служба государственной безопасности (СГБ) совместно с Государственной пограничной службой (ГПС) Азербайджана провела расследование.

Как сообщает Day.Az в пятницу со ссылкой на СГБ, в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий возникли основания для подозрения в том, что граждане Азербайджана - Агаев Расиф Нуфиали оглу (1991 года рождения) и Исаев Анвар Абасхан оглу (1970 года рождения) в сговоре с лицами, проживающими в Иране, организовали незаконный переход иностранных граждан из Ирана в Азербайджан за пределами контрольно-пропускных пунктов охраняемой государственной границы.

Было установлено, что Агаев Расиф и Исаев Анвар вступили в сговор с гражданами Ирана и в обмен на денежные средства договорились об организации нелегального въезда иностранных граждан, находящихся на территории этой страны, в Азербайджан. В ходе проведенных оперативных мероприятий были задержаны оба лица, а также иностранные граждане.

Оба гражданина Азербайджана привлечены к уголовной ответственности по статье 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики группой лиц по предварительному сговору) УК АР.

Следствие по уголовному делу продолжается.