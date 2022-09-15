https://news.day.az/society/1495692.html В Азербайджане арестован глава новостного портала, вымогавший деньги у военнослужащего
В Азербайджане арестован глава новостного портала, вымогавший деньги у военнослужащего
Арестован администратор сайта realxeber.org и одноименного YouTube-канала Заур Гафаров, который вымогал деньги у военного чиновника, сообщает Day.Az со ссылкой на СГБ Азербайджана.
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