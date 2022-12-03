Мощный взрыв в Хырдалане

На горячую линию "112" МЧС поступила информация о том, что в многоэтажном жилом доме в городе Хырдалан Абшеронского района произошел взрыв.

Как сообщили Day.Az в министерстве, на место происшествия были немедленно направлены сотрудники Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

При оценке оперативной ситуации на месте происшествия было установлено, что в водонагревателе марки "ARİSTON" в ванной комнате двухкомнатной квартиры на 3-м этаже 17-этажного жилого дома произошел взрыв без пожара. В результате взрыва были выбиты входная дверь в квартиру и одна оконная рама, нанесен серьезный ущерб ванной комнате. Пострадавших нет.

Сотрудниками МЧС приняты соответствующие меры безопасности на территории.

По факту проводится расследование.