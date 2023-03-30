Потушен пожар на территории Гирканского национального парка
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Потушен пожар, возникший сегодня утром возле села Чукаш Астаринского района на территории Гирканского национального парка.

Об этом сообщили в четверг Day.Az в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

На территории организовано дежурство.

В настоящее время проводится расследование.