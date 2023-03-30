https://news.day.az/society/1550888.html Потушен пожар на территории Гирканского национального парка
Потушен пожар на территории Гирканского национального парка
Потушен пожар, возникший сегодня утром возле села Чукаш Астаринского района на территории Гирканского национального парка.
Об этом сообщили в четверг Day.Az в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
На территории организовано дежурство.
В настоящее время проводится расследование.
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