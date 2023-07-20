https://news.day.az/society/1582784.html Скончалась известная азербайджанская тележурналистка
Скончалась известная азербайджанская тележурналистка
Скончалась известная азербайджанская тележурналистка Натаван Бабаева.
Как передает Day.Az, об этом сообщили близкие покойной.
Отметим, что ведущая новостного эфира на канале AZTV Натаван Бабаева вот уже несколько лет боролась с онкологическим заболеванием. Несколько дней назад она была помещена в реанимацию, после того как ей стало плохо в аэропорту в Баку по возвращении из Турции, где она проходила лечение.
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