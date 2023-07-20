Скончалась известная азербайджанская тележурналистка Натаван Бабаева.

Как передает Day.Az, об этом сообщили близкие покойной.

Отметим, что ведущая новостного эфира на канале AZTV Натаван Бабаева вот уже несколько лет боролась с онкологическим заболеванием. Несколько дней назад она была помещена в реанимацию, после того как ей стало плохо в аэропорту в Баку по возвращении из Турции, где она проходила лечение.