https://news.day.az/society/1600724.html В Баку в море утонул один человек
В Баку в море утонул один человек
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что вблизи поселка Загульба Хазарского района города Баку в море (неконтролируемая территория, примерно в 1 км от ближайшей водно-спасательной станции) утонул в море один человек.
Как сообщили Day.Az в МЧС, к поискам привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС.
Будет предоставлена дополнительная информация.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре