В Баку в море утонул один человек

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что вблизи поселка Загульба Хазарского района города Баку в море (неконтролируемая территория, примерно в 1 км от ближайшей водно-спасательной станции) утонул в море один человек.

Как сообщили Day.Az в МЧС, к поискам привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

Будет предоставлена ​​дополнительная информация.