Сегодня в Баку стартует 74-й Международный астронавтический конгресс в партнерстве с Космическим агентством Азербайджанской Республики ("Азеркомос") и Международной астронавтической Федерацией.

Как сообщает в понедельник Day.Az, в мероприятии примут участие представители космических агентств, государственного сектора, инвесторов и частных космических компаний, местных и международных СМИ, а также более 5000 представителей из 101 страны.

На Международном астронавтическом конгрессе в выставочном павильоне представлены 150 компаний.

Среди агентств и компаний, участвующих в выставке - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА), Японское космическое агентство (JAXA), Итальянское космическое агентство (Agenzia Speziale Italiana), компания AIRBUS, канадский инновационный центр "Ino", французский Национальный центр космических исследований "CNES", Индийское космическое агентство "ISRO", турецкое космическое агентство "Türkiye Uzay Ajansı" и другие международные компании.

В рамках Бакинского конгресса будут организованы конференции, технические сессии и выставки. Технические сессии пройдут в Центре Гейдара Алиева.

Отметим, что следующий Международный астронавтический конгресс пройдет в Милане (Италия).

В рамках Бакинского конгресса будет выбран город, в котором данное мероприятие пройдет в 2026 году.

Отметим, что Международный астронавтический конгресс в Баку продлится до 6 октября.