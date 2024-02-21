https://news.day.az/society/1639033.html Пожар в бакинской школе - ВИДЕО
Пожар в бакинской школе - ВИДЕО
В Баку в школе произошел пожар.
Как сообщает Day.Az, пожар возник в средней школе № 17, расположенной на улице Гачаг Наби, Хатаинский район.
К месту происшествия привлечены силы пожарной охраны МЧС. Принимаются меры по тушению пожара.
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