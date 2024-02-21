Пожар в бакинской школе

В Баку в школе произошел пожар.

Как сообщает Day.Az, пожар возник в средней школе № 17, расположенной на улице Гачаг Наби, Хатаинский район.

К месту происшествия привлечены силы пожарной охраны МЧС. Принимаются меры по тушению пожара.

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