Первые семьи бывших вынужденных переселенцев отправятся в Ходжалы

Переселение в город Ходжалы первых пятидесяти семей бывших вынужденных переселенцев намечено на конец мая-июнь, затем этот процесс будет последовательно продолжаться. Население города Ходжалы составляет 8400, а Ходжалинского района - 17 тысяч человек.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам глава Исполнительной власти Ходжалинского района Шахмар Усубов.

Он отметил, что ведутся работы по сносу не подлежащих восстановлению домов.

"В Ходжалы ведутся работы по уборке, реконструкции и строительству. Можно сказать, что уборка близится к завершению. Параллельно с этим идут строительные работы. Проводятся работы по ремонту, строительству, благоустройству около пятиста домов. Прокладываются дороги, а также осуществляется прокладка водных и газовых линий, всех коммуникаций", - сказал Ш.Усубов.

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