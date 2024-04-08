В Сальяне простились с шехидом Ульви Багировым

Ставший шехидом офицер азербайджанской армии лейтенант Багиров Ульви Ханифа оглу похоронен в родном селе в Сальянском районе.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, после церемонии прощания в родительском доме тело шехида Ульви Багирова было предано земле в Аллее шехидов района.

На похоронах, наряду с членами семьи шехида, присутствовали представители министерства обороны, исполнительной власти района, правоохранительных органов, ветераны и боевые товарищи шехида, представители общественности района.

Выступающие говорили о блестящей победе азербайджанской армии и героических сыновьях, отдавших свои жизни за Родину. Было отмечено, что память о наших шехидах будет вечно жить в сердцах людей, они станут примером для будущих поколений.

Затем шехид Ульви Багиров был похоронен. В честь шехида был произведен торжественный залп.

Отметим, что офицер азербайджанской армии лейтенант Багиров Ульви Ханифа оглу, получивший тяжелое ранение во время локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе 19-20 сентября 2023 года, скончался 7 апреля 2024 года в медицинском учреждении.

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