Сколько человек будут обучаться за рубежом по госпрограмме?

Объявлен очередной перечень документов на 2024-2025 учебный год по "Государственной программе обучения молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2028 годы". Согласно списку, еще 205 кандидатов стали участниками программы.

Как сообщили во вторник Day.Az в министерстве науки и образования Азербайджана, в следующем учебном году в рамках государственной программы за рубежом будут обучаться в общей сложности 500 кандидатов (125 на уровне бакалавриата и 375 на уровне магистратуры).

"Из 500 молодых людей, получивших стипендии, 135 будут учиться в высших учебных заведениях, которые входят в первую десятку мировых рейтинговых таблиц университетов. Из кандидатов, получивших право на стипендию в текущем году, 15 будут проходить обучение в Колумбийском университете, 7 - в Гарвардском университете, 7 - в Кембриджском университете, 6 - в Йельском университете, 5 - в Калифорнийском университете в Беркли, 4 - в Национальном университете Сингапура, 3 - в Оксфордском университете, 3 - в ETH Zurich (Швейцарская высшая техническая школа Цюриха), 3 - в Чикагском университете и других престижных университетах.

Согласно соответствующему условию контракта с министерством науки и образования Азербайджана, участник программы должен вернуться в страну в течение 2 месяцев после завершения обучения и заниматься трудовой деятельностью в течение 5 лет.

Существует резервный список кандидатов, получивших положительный результат этапа собеседования, проведенного в рамках государственной программы, но не прошедших конкурсный этап. В случае отказа кандидатов по тем или иным причинам, получивших звание участника программы на 2024-2025 учебный год, следующие участники будут выбраны из этого списка, руководствуясь пунктом 4.20 Правил отбора", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что недавно турецко-азербайджанский университет объявил набор студентов на новый учебный год.

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