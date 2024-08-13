В Баку совершено мошенничество на крупную сумму

В Бинагадинском районе города Баку произошел вопиющий случай мошенничества, в результате которого местная жительница лишилась крупной суммы денег. По данным пресс-службы МВД Азербайджана, у потерпевшей были похищены 10 000 манатов, 10 000 долларов США и 500 евро, передает Day.Az.

Благодаря оперативным действиям сотрудников правоохранительных органов, подозреваемая в совершении преступления была задержана. Ею оказалась некая Х.Алекперова. На данный момент по факту мошенничества проводится расследование, детали которого пока не разглашаются в интересах следствия.

Ранее сотрудники отдела полиции города Лиман в ходе проведенных мероприятий задержали Эльшана Гусейнова, организовавшего незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!