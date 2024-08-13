https://news.day.az/society/1681722.html В Агстафе найдены оружие и боеприпасы - ФОТО
В Агстафе найдены оружие и боеприпасы - ФОТО
В Агстафе обнаружены оружие и боеприпасы.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Отмечается, что в Агстафинский РОП поступила информация о наличии оружия и боеприпасов на территории поселка Вургун.
При осмотре указанного участка сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты пять охотничьих ружей различных марок и калибров.
Обнаруженное оружие передано на соответствующую экспертизу, по факту продолжается расследование.
Отметим, что недавно в Ханкенди, Ходжавенде, Физули и Ходжалы было обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.
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