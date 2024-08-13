В Агстафе найдены оружие и боеприпасы

В Агстафе обнаружены оружие и боеприпасы.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Отмечается, что в Агстафинский РОП поступила информация о наличии оружия и боеприпасов на территории поселка Вургун.

При осмотре указанного участка сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты пять охотничьих ружей различных марок и калибров.

Обнаруженное оружие передано на соответствующую экспертизу, по факту продолжается расследование.

Отметим, что недавно в Ханкенди, Ходжавенде, Физули и Ходжалы было обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.

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