Кибермошенники создали поддельный сайт по возврату НДС

В Азербайджане кибермошенниками был создан поддельный сайт по возврату НДС под названием "edv-almaq.com".

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на информацию, распространенную Службой электронной безопасности, через веб-сайт под названием "edv-almaq.com" у граждан требуется сначала ввести свой fin-код, а затем данные своей карты для перечисления НДС на банковскую карту.

Служба электронной безопасности рекомендует гражданам не доверять таким поддельным веб-сайтам, не предоставлять свою банковскую карту и другие личные данные другой стороне по подозрительным ссылкам, а при появлении специальных предложений обращаться только к официальным источникам.

Отметим, что недавно сотрудники Гаджигабульского районного управления полиции в результате оперативных мероприятий арестовали Ниджата Абдуллаева, подозреваемого в мошенничестве в социальных сетях.

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