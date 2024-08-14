Часть Баку останется без газа

В ряде районов города Баку возникнут перебои с подачей газа из-за проводимых ремонтных работ.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В частности, коммунальщики обнаружили утечки на магистральных газопроводах в Хазарском и Ясамальском районах, и в настоящее время проводят необходимые работы по их ликвидации.

"В этой связи возникнут временные перерывы в подаче газа в Хазарском районе (новые жилмассивы поселка Мардакян и окрестности станции Гала), а также в Ясамальском (проспект Г. Джавида, ул. А. Алекперова, Ш. Мехтиева, К. Кязымзаде, Р. Мамедова) и Гарадагском (пос. Лoкбатан и Гобу Парк) районах столицы", - отмечается в сообщении.

Отметим, что 13 августа в Хазарском, Насиминском и Бинагадинском районах столицы также возникали перебои в подаче газа.

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