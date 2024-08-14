По этому маршруту запустят дополнительные поезда

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в связи с растущим пассажирским спросом назначило дополнительные рейсы по маршруту Баку - Агстафа - Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба АЖД.

Согласно информации, поезда отправятся из столицы в Агстафу 17 августа в 09:15, в обратном направлении - 18 августа в 15:00.

Билеты можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов, на официальном сайте АЖД (www.ady.az) или онлайн через приложение ADY Mobile.

Отметим, что в целях обеспечения пассажирского спроса ЗАО "Азербайджанские железные дороги" также назначало на 31 июля и 1 августа дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку.

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