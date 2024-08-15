Торговый центр "Садарак" затопило

В торговом центре "Садарак" из-за проливного дождя затопило магазины.

Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры распространились в Telegram-каналах.

Отметим, что недавно наблюдаемые в течение нескольких дней интенсивные дожди в горных и предгорных районах нанесли ущерб жилым участкам в селах Забух и Сус Лачинского района.

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