https://news.day.az/society/1682049.html Торговый центр "Садарак" затопило - ВИДЕО
Торговый центр "Садарак" затопило - ВИДЕО
В торговом центре "Садарак" из-за проливного дождя затопило магазины.
Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры распространились в Telegram-каналах.
Отметим, что недавно наблюдаемые в течение нескольких дней интенсивные дожди в горных и предгорных районах нанесли ущерб жилым участкам в селах Забух и Сус Лачинского района.
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