https://news.day.az/society/1683400.html Сколько водителей такси прошли регистрацию для участия в экзамене?
Сколько водителей такси прошли регистрацию для участия в экзамене?
25 августа Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет экзамен для водителей такси, прошедших специальную подготовку после 1 июля 2024 года.
Об этом Day.Az сообщили в Государственном экзаменационном центре.
Для участия в экзамене зарегистрировались 1415 таксистов.
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