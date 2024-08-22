Сколько водителей такси прошли регистрацию для участия в экзамене?

25 августа Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет экзамен для водителей такси, прошедших специальную подготовку после 1 июля 2024 года.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Для участия в экзамене зарегистрировались 1415 таксистов.

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