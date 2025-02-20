https://news.day.az/society/1731772.html Фонд Гейдара Алиева в рамках программы "Новые школы обновленному Азербайджану" строит новые школы в регионах страны - ВИДЕО Фонд Гейдара Алиева в рамках программы "Новые школы обновленному Азербайджану" строит новые школы в регионах страны. Как сообщает Day.Az, в настоящее время строительство продолжается в Самухе, Гяндже, Горанбое, Гёйчае, Уджаре и других районах. В этом году новые школы будут сданы в пользование в более чем 10 районах.
Фонд Гейдара Алиева в рамках программы "Новые школы обновленному Азербайджану" строит новые школы в регионах страны - ВИДЕО
Фонд Гейдара Алиева в рамках программы "Новые школы обновленному Азербайджану" строит новые школы в регионах страны.
Как сообщает Day.Az, в настоящее время строительство продолжается в Самухе, Гяндже, Горанбое, Гёйчае, Уджаре и других районах.
В этом году новые школы будут сданы в пользование в более чем 10 районах.
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