Фонд Гейдара Алиева в рамках программы "Новые школы обновленному Азербайджану" строит новые школы в регионах страны.

Как сообщает Day.Az, в настоящее время строительство продолжается в Самухе, Гяндже, Горанбое, Гёйчае, Уджаре и других районах.

В этом году новые школы будут сданы в пользование в более чем 10 районах.