Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 16 июня.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурная погода. В первой половине дня в отдельных местах полуострова возможны прерывистые дожди, прогнозируются кратковременные ливни с грозами. Ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура воздуха ночью 19-21°, днем - 23-26° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 65-75 процентов.

В некоторых регионах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди и грозы. В некоторых местах возможны интенсивные и сильные ливни, возможен град. В высокогорных местностях прогнозируется мокрый снег. Ночью и утром в некоторых горных местах туман. Будет преобладать местами усиливающийся умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью 15-20°, днем - 23-28° тепла, в горах ночью 6-10°, днем - 10-15° тепла.