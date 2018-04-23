Тяжелое ДТП в Мингячевире, есть пострадавшие - ФОТО
23 апреля 2018 18:10 145
В Мингячевире столкнулись два грузовика.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на улице Диляры Алиевой.
От удара один из грузовиков перевернулся. Пострадали два человека. Один из потерпевших госпитализирован, а другому на месте происшествия была оказана медицинская помощь.
По факту ведется расследование.
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