Тяжелое ДТП в Мингячевире, есть пострадавшие - ФОТО

В Мингячевире столкнулись два грузовика.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на улице Диляры Алиевой.

От удара один из грузовиков перевернулся. Пострадали два человека. Один из потерпевших госпитализирован, а другому на месте происшествия была оказана медицинская помощь.

По факту ведется расследование.

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