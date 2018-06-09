ФИФА допустила одно терапевтическое исключение на ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) допустила одно терапевтическое исключение на чемпионате мира в России, сообщает "Советский спорт".

Имя футболиста и его сборная не называются, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.