ФИФА допустила одно терапевтическое исключение на ЧМ-2018

9 июня 2018 14:40

Международная федерация футбола (ФИФА) допустила одно терапевтическое исключение на чемпионате мира в России, сообщает "Советский спорт".

Имя футболиста и его сборная не называются, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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