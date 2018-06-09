ФИФА допустила одно терапевтическое исключение на ЧМ-2018
9 июня 2018 14:40 293
Международная федерация футбола (ФИФА) допустила одно терапевтическое исключение на чемпионате мира в России, сообщает "Советский спорт".
Имя футболиста и его сборная не называются, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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