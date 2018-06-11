ФИФА изменит правила проведения чемпионатов мира после турнира в России

Действующий президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что в будущем система жеребьёвки заметно усложнится. Это позволит избежать "дисбаланса и нечестностей". Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на news.ru.

"Будет разработана новая система отбора команд. Она позволит убрать все нечестности и дисбаланс, который может существовать на сегодняшний день. Я надеюсь, что такая система будет реже подвергаться критике. И это не будет конечным этапом, данная разработка будет развиваться и обновляться. Вычислить своих оппонентов для дружеских матчей будет гораздо сложнее", - передаёт слова Инфантино корреспондент News.ru.

Также он отметил, что ещё не принял решение о своём участии в новых выборах главы ФИФА.