"Манчестер Юнайтед" на выезде сыграл вничью с "Саутгемптоном" в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Встреча завершилась со счетом 1:1. На десятой минуте гостей вывел вперед полузащитник Даниэль Джеймс. Через 13 минут после перерыва восстановить равенство смог Янник Вестергор. С 73-й минуты хозяева играли вдесятером. Две желтых карточки получил защитник "святых" Кевин Дансо.

МЮ продлил серию без побед в АПЛ до трех матчей. По итогам четырех туров в активе "Манчестер Юнайтед" пять очков. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице. "Саутгемптон" набрал четыре балла и расположился на 13-й строчке.

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