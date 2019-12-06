В Обнинске (Россия) 1-5 декабря прошел международный турнир по спортивной гимнастике имени Ларисы Латыниной, передает Day.Az со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.

На турнире в соревнованиях по мужской спортивной гимнастике среди взрослых Азербайджан представляли Сарвар Алиев, Агамурад Гахраманов, Джавидан Бабаев, среди юношей - Самед Мамедли, Мансум Сафаров, Рамин Дамиров и Расул Ахмедзаде.

Лучший результат среди гимнастов показал Самед Мамедли. Он опередил всех соперников в упражнениях на кольцах и турнике, став первым. За выступление в опорном прыжке Самед занял третье место. Еще один гимнаст - Расул Ахмедзаде, выступавший среди юношей, стал третьим в произвольных упражнениях.

Среди взрослых лучший результат был у Джавидана Бабаева. Он занял второе место на кольцах и третье - в произвольных упражнениях. Сарвар Алиев занял третье место за выступление на параллельных брусьях.

В командном зачете азербайджанские гимнасты завоевали бронзовую медаль.