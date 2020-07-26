Матч ЛЧ "Манчестер Сити" - "Реал" под угрозой из-за введенных Британией ограничений

Ответный матч между "Манчестер Сити" и мадридским "Реалом" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов находится под угрозой срыва. Об этом сообщает As, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Правительство Великобритании 25 июля ввело двухнедельный карантин для лиц, въезжающих на территорию страны из Испании, где зафиксирована вторая вспышка коронавирусной инфекции. В пятницу там было обнаружено 900 новых случаев инфицирования COVID-19.

Напомним, что игра в Мадриде между "Реалом" и "Манчестер Сити" завершилась победой гостей со счетом 1:2.