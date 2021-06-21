Азербайджанские гимнастки возвращаются из Египта с медалями

Азербайджанские спортсменки успешно выступили на международном турнире по художественной гимнастике Egyptian Pharaohscup, который прошел в Египте 18-20 июня, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

Азербайджан на турнире был представлен сеньоркой Арзу Джалиловой, юниоркой Алиной Мамедовой, а также пре-юниорами Марьям Алиевой, Говхар Ибрагимовой и Айдан Рагимовой.

За композицию с мячом Арзу Джалилова завоевала на турнире бронзовую медаль.

Марьям Алиева и Говхар Ибрагимова, выступившие среди пре-юниоров в группе А, стали победителями в двух программах.

Говхар Ибрагимова стала первой в упражнении с булавами, а Марьям Алиева - в программе с мячом.

Спортсменки также смогли подняться на пьедестал в многоборье и в упражнении с обручем. В обеих программах Говхар Ибрагимова завоевала "серебро", а Марьям Алиева - бронзовую медаль.

Айдан Рагимова, соревновавшаяся среди пре-юниоров в группе B, в трех программах (многоборье, в упражнении без предмета и с обручем) поднялась на первую ступень пьедестала.

Юниорка Алина Мамедова в многоборье среди 45 спортсменок заняла 16-е место.