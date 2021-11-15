https://news.day.az/sport/1403826.html Теннисист Новак Джокович эмоционально порадовался выходу Сербии на ЧМ по футболу - ВИДЕО
Теннисист Новак Джокович эмоционально порадовался выходу Сербии на ЧМ по футболу - ВИДЕО
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович эмоционально порадовался за выход сборной Сербии по футболу в финальную часть чемпионата мира 2022 года.
На видео можно заметить, как Джокович громко кричит в камеру, затем подбегает к окну, открывает его и уже кричит в него на всю улицу, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
14 ноября сборная Сербии в гостях в Лиссабоне обыграла сборную Португалии в матче группы А в отборе на ЧМ-2022 со счетом 2:1. При этом сербы уступали в счете по ходу встречи, поэтому их победа получилась волевой.
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