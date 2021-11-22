Аршавин назвал причину неудачного выступления «Спартака»

Бывший игрок петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о текущем положении московского "Спартака", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Спартак" не выглядит безнадежно. В принципе у них нормальный состав, а может быть, даже хороший состав. Но футболисты все равно чувствуют, что происходит в клубе. Там одного увольняют, другого убирают, кто-то высказывается. Так или иначе это все равно отражается.

Когда красно-белые стабилизируются в своем руководстве - кто там спортивный директор, тренер, концепция своя появится, стратегия, тогда и уверенность к футболистам придет. Есть позиции, которые требуют усиления, но в целом команда будет сплоченнее, болельщики вернутся на стадион", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".

Напомним, в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" в гостях уступил "Краснодару" (1:2).

В нынешнем сезоне РПЛ красно-белые занимают десятую позицию в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков.

В следующем матче "Спартак" 29 ноября в гостях сыграет с "Уфой".