Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку - определились финалисты в прыжках на акробатической дорожке у женщин

В ходе 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку определились финалисты в программе прыжков на акробатической дорожке у женщин в возрастной категории 11-12 лет, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В финал вышли: Варвара Дорохова (Россия, 60.700 балла), Лия Валиева (Россия, 59.100 балла), Эсми Ван Ден Стин (Бельгия, 58.100 балла), Оливия Кейперс (Бельгия, 56.500 балла), Сиен Стессенс (Бельгия, 55.900 балла), Сапир Бен Дрор (Израиль, 54.700 балла), Инес Коррейя (Португалия, 53.800 балла), Като Хейманс (Бельгия, 51.300 балла).

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте.

На соревнованиях Азербайджан представляют 15 гимнастов. В программе прыжков на батуте это - Селджан Магсудова, Магсуд Магсудов, Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Мехти Алиев, Ниджат Мирзоев, Али Нифталиев, Шафига Гумбатова, Сама Джафарова; в программе прыжков на акробатической дорожке - Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Билал Гурбанов, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Эльнур Мамедов.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.