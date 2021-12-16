Стали известны соперники сборной Азербайджана по футболу в Лиге наций

Сегодня в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка Лиги наций сезона 2022/23.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, по итогам жребия стали известны и соперники сборной Азербайджана. Наша сборная попала в группу 3 Дивизиона С вместе с командами Словакии, Беларуси и Казахстана/Молдовы (решится в стыковых матчах).

Перед жребием азербайджанский коллектив был в третьей корзине из четырех.

Отметим, что в марте пройдут стыковые матчи Казахстан - Молдова, по итогам которых победитель сыграет в группе 3 лиги C, а проигравший будет в лиге D.

В каждой из лиг А, В и С - по 16 сборных, которые разбили на четыре группы по четыре команды. Оставшиеся семь сборных сформировали две группы лиги D: из четырех и из трех команд.

Победители групп в лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Сборные, которые финишируют четвертыми в лиге С, в марте 2024 проведут стыковые матчи. Победители сохранят прописку, проигравшие - опустятся в Дивизион D.

