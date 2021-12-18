Двукратный чемпион мира Роналдо купит футбольный клуб, в котором начинал играть

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо приобретает футбольный клуб "Крузейро". О предстоящей сделке было объявлено в ходе прямой трансляции в Instagram президента "Крузейро" Сержиу Родригеса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Крузейро" стал первым профессиональным клубом в карьере Роналдо, он выступал за команду в 1993-1994 годах, после чего перешел в нидерландский ПСВ.

"Я обязан "Крузейро" многим. Хочу, чтобы он занял достойное место. Впереди много работы, пока нечего праздновать, но у нас большие амбиции", - сказал Роналдо, пригласив болельщиков клуба вернуться на трибуны и поддержать команду.

В настоящее время "Крузейро" переживает тяжелые времена: команда третий год подряд не может вернуться в высшую лигу, накопленный объем задолженности составляет порядка 660 млн реалов (более $115 млн). Как уточнил нынешний президент "Крузейро", бывший воспитанник команды станет мажоритарным акционером клуба. Роналдо также принадлежит испанский клуб "Вальядолид".

Частные инвестиции в бразильские футбольные клубы стали возможны после того, как в начале августа был подписан закон, позволяющий им перерегистрироваться в качестве публичных акционерных обществ. Для этого им необходимо отказаться от нынешнего статуса гражданских некоммерческих ассоциаций. "Крузейро" первым из бразильских клубов сделал это в начале декабря. Еще два - "Ботафого" и "Америка" - проявили интерес к новой модели.

Роналдо - двукратный чемпион мира (1994, 2002) в составе сборной Бразилии. Выступал за испанскую "Барселону" (1996-1997), итальянский "Интер" (1997-2002), испанский "Реал" (2002-2007), итальянский "Милан" (2007-2008) и бразильский "Коринтианс" (2009-2011). Дважды стал обладателем "Золотого мяча" (1997, 2002) - приза лучшему футболисту года.