Гвардиола высказался о доминирующих клубах в разные эпохи АПЛ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением об изменении команд, доминирующих в АПЛ в разный период времени, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"В 80-х годах это был "Ливерпуль", в 90-х - "Юнайтед", а сейчас мы выиграли семь Премьер-лиг за последние 11 или 12 лет.

Но за 50 или 60 лет не было ни одной страны, где одна команда всегда доминировала и контролировала всё. Мы будем пытаться с этим клубом продлить доминацию как можно дольше на многие годы", - цитирует Гвардиолу ВВС.

Завтра, 3 марта, в матче 27-го тура чемпионата Англии "горожане" сыграют с "Манчестер Юнайтед". Матч пройдёт на стадионе "Этихад (Сити оф Манчестер)". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.

На данный момент "Ман Сити" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от "Ливерпуля" на одно очко.

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