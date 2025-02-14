Состав сборной в Кубке Европы

15 февраля в словацком Шаморине стартует молодежный Кубок Европы по дзюдо, организованный Европейским союзом дзюдо.

Как передает Day.Az со ссылкой на Idman.biz, в двухдневном турнире примут участие и азербайджанские дзюдоисты.

Страну под руководством главного тренера Эмина Искендерова и тренера Ниджата Шихализаде представят 16 дзюдоистов в восьми весовых категориях среди юношей.

На турнире выступят Анар Гулиев, Ибрагим Талыбов (оба 50 кг), Магомедали Хусиев, Расул Ализаде (оба 55 кг), Зейд Алескеров, Илькин Гараев (оба 60 кг), Али Гумбатов, Озган Гулиев (оба 66 кг), Магомед Агакишиев, Саид Шарифов (оба 73 кг), Амин Мехтиев, Абдулла Рахматов (оба 81 кг), Нураддин Алиев, Эмин Ширинов (оба 90 кг), Тунар Фарзалиев и Субхан Ахундов (оба +90 кг).

В Кубке Европы примут участие 707 спортсменов из 32 стран.

Отметим, что в числе судей на соревнованиях будет судья международной категории "А" Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Алиев.