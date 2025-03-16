Азербайджанские боксеры завершили международный турнир в Венгрии с тремя медалями

Азербайджанские боксеры успешно выступили на международном турнире, который прошел в венгерском городе Дебрецен, завоевав три медали.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса, на высшую ступень пьедестала почета поднялся Махаммадали Гасымзаде (60 кг). Он одержал победу в финале над венгерским боксером Крузито Ковачсу со счетом 4:1 (30:27, 28:29, 29:26, 29:28, 29:28).

Другие азербайджанские спортсмены, Турал Сариев (50 кг) и Али Абдуллаев (65 кг), завоевали серебряные медали.