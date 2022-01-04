Самые опасные достопримечательности мира

"Пощекотать нервы" или расстаться с жизнью? Список достопримечательностей и активностей для туристов-экстремалов, которым жизнь не мила без чего-то невероятного и опасного, опубликовала британская The Sun. Стихийные бедствия, экстремальные погодные условия, радиоактивные развалины, места боевых действий - куда только не заносит туриста-экстремала. Но в этих местах достаточно буквально полушага, чтобы приключение обернулось трагедией, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

1. Бег быков, Памплона, Испания: эта "экстремальная" активность рукотворна - каждый каждый год в июле тысячи людей, в том числе и туристов спускаются на улицы испанского города Памплона, чтобы убегать от разъярённого быка. За время своего существования - с 1910 года - это развлечение унесло жизни 15 человек, а травмы исчисляются тысячами. Но "адреналиновых маньяков" это не останавливает.

2. "Дорога смерти", Боливия: велосипедный маршрут длиной 60 км между Ла-Паса и Юнгасом в Боливии ежегодно привлекает 25 тыс. туристов, ищущих приключений. Печальный рекорд достопримечательности - 100 смертей одновременно, это случилось в 1983 году, когда автобус сорвался со скалы в каньон. В целом же на дороге гибло до 300 человек в год. Тому виной - высокие обрывы, крутые повороты и возможность встречного движения. Впрочем, экстремалы будут разочарованы - не так давно дорогу модернизировали и число смертельных случаев резко снизилось.

3. Погоня за торнадо, Оклахома, США - туристы готовы охотиться не только за безобидным северным сиянием, но и за более внушительными природными явлениями, угрожающими и их жизни. В штате Оклахома таким предложением стала погоня за торнадо. Ураган отслеживают с помощью передовых технологий, а далее туристы садятся в фургон и отправляются на "охоту". Такой "отдых" отрекламировал фильм 1996 года "Твистер", что стало причиной вспышки интереса - которую критикуют исследователи данного погодного явления. Риск травм или смерти в результате стихийных бедствий остается высоким. В прошлом году в Оклахоме произошло наибольшее количество смерчей за всю историю наблюдений, а в мае два человека погибли, а 29 получили ранения.

4. Хаф-Доум Йосемити, Калифорния, США - скалистый пик, сложный даже для самых опытных скалолазов также собирает жертвы среди туристов. Высота его - больше 1.5 км, при этом последние 122 метра - это почти вертикальный подъем. Хотя для туристов продолжили страховочные случаи и прочую инфраструктуру, без ЧП не обходится. С 1948 года погибли 12 человек, а травмировались сотни. Турист должен получить специальный пропуск, если захочет здесь подняться.

5. Гора Эверест - в некотором роде рекордсмен по мрачной славе среди как экстремалов, так и обывателей. Кошмары из роликов на YouTube вполне соответствуют истине - гора унесла жизни минимум 300 человек, кто так и не дошли до вершины. В "докоронавирусном" 2020 году было зафиксировано две смерти. При этом слава Эвереста способствует его "перегрузке", что приводит к ещё большей опасности: группы пытаются подняться на гору зимой, когда погодные условия ещё хуже.

6. Туры к вулканам, Гавайи: на райских островах популярны не только пляжи - три почти постоянно действующих вулкана притягивают свою публику. Туристам предлагают маршруты к вулканам на вертолете или на лодке. Потрясающие виды чреваты серьёзным риском - смертельных случаев не так много, а вот травм от раскалённого пепла и "лавовых бомб" хватает. В 2018 году в результате такого "обстрела" были одновременно ранены 23 туриста.

7. Чернобыль, Украина - здесь пока ничего не взрывается, а туризм развивался одно время весьма активно - в связи с популярным сериалом, в том числе. По уровню радиоактивного заражения территория остаётся одной из самых больших и опасных в мире. Туры должны проводиться только с профессиональным гидом, знающим опасные места. Однако "всякое случается".

8. Ирак - впрочем, среди туристов находились и экстремалы, желающие посмотреть на страну, которую в прямом смысле "вбомбили в каменный век". Несмотря на правительственные предупреждения почти во всех странах "цивилизованного мира" для туристов избегать любых поездок в Ирак из-за гражданской войны против "ИГ", некоторые туроператоры предлагали поездки в страну, с гидом и охраной. Впрочем, с уходом американцев и сменой власти в стране продолжение таких туров маловероятно.

9. Водопад Виктория, Африка - еще одна природная достопримечательность экстремального свойства. Главная её "деталь" - так называемый "бассейн дьявола" - туристов подводят к краю могучего водопада и показывают "идеальный пейзажный бассейн" на его краю. А высота водопада - более 100 метров. Пока летальных случаев не было - так как туристы добираются только организованными турами, а они организуются в период с августа по январь, когда уровень воды иссякает, чтобы создать каменный бассейн. В остальное время года неосторожный посетитель рискует жизнью.